Unfall bei Pleidelsheim Landstraße nach Crash gesperrt

Haltenden Mercedes übersehen

Ausgelöst hat das ganze Dilemma nach Angaben der Polizei ein 60-Jähriger, der mit seinem Fiat auf der Landstraße von Murr kommend in Richtung Pleidelsheim unterwegs war. Kurz vor der Anschlussstelle übersah er den verkehrsbedingt haltenden Mercedes-Benz Kombi eines 42-Jährigen und krachte von hinten in diesen hinein. Dabei zog sich der Mercedes-Fahrer leichte Blessuren zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die drei weiteren Insassen, darunter zwei Kinder im Alter von zwei und vier Jahren, kamen mit dem Schrecken davon. Der Fiat war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die L 1125 musste zur Bergung des Kleinwagens kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.