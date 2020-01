Rettungseinsatz bei Nellmersbach B14 nach Unfall voll gesperrt

Der Fahrer des Ford blieb unverletzt. An dem überschlagenen Auto entstand Totalschaden, am Ford Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Zur Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn in Richtung Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Nellmersbach und Winnenden gesperrt. Diese Sperrung wird voraussichtlich bis circa 12.45 Uhr andauern.