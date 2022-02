Zwei stark beschädigte Fahrzeuge und circa 18.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich am Samstagabend gegen 18.30 Uhr auf der L 1100 auf Höhe der Einmündung in die Murrer Straße ereignet hat. Der 53 Jahre alte Fahrzeugführer eines Fiat Kleinwagens befuhr die L 1100 aus Richtung Steinbruchtunnel kommend und wollte nach links in die Murrer Straße in Richtung Steinheim abbiegen. Hierbei übersah er offensichtlich den auf der L 1100 entgegenkommenden VW Touran eines 43-Jährigen. Nach dem Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten im Rahmen der Unfallaufnahme abgeschleppt werden.