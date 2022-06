Unfall bei Mundelsheim Wenn das Auto plötzlich Feuer fängt

Schreckmoment auf der Landstraße: Als der Fahrer eines Fords am Dienstagmittag auf der Landesstraße L 1115 zwischen Mundelsheim und dem Kreisverkehr Ottmarsheim unterwegs war, meldete sich zunächst eine Motorkontrolllampe, dann drang Qualm aus der Motorhaube. Der Mann fuhr an den rechten Straßenrand, hielt an, brachte sich in Sicherheit und alarmierte die Feuerwehr.