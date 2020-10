Unfall bei Marbach-Rielingshausen Kradfahrer schwer verletzt

Ein 58-jähriger Lenker eines Krads Yamaha befuhr die Landesstraße 1124 von Großaspach kommend in Richtung Marbach-Rielingshausen. Nach Ortsausgang Frühmeßhof in einer leichten Rechtskurve wollte er ein Fahrzeug im Überholverbot überholen. Beim Überholvorgang geriet der 58-Jährige mit seinem Krad auf die Gegenfahrbahn, touchierte mehrfach den Bordstein, überfuhr den Gehweg, prallte gegen zwei Verkehrszeichen und wurde in die angrenzende Böschung geschleudert.