Unfall bei Kirchberg Motorradfahrer wird übersehen

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Montagmorgen schwer verletzt worden. Der Husqvarna-Fahrer war gegen 8 Uhr auf der L1124 in Richtung Backnang unterwegs, als der Fahrer eines Ford Focus von der Zwingelhäuser Straße nach links auf die Landesstraße in Richtung Rielingshausen einbiegen wollte. Dabei übersah er jedoch den Zweiradfahrer und stieß mit diesem zusammen.