Am Samstag gegen 14.15 Uhr befuhr ein 27-jähriger Golf-Fahrer die Landesstraße 1114 von Kirchberg an der Murr in Richtung Burgstall. Aufgrund eines Fahrfehlers und seiner starken Alkoholisierung kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit zwei Bäumen. Der Fahrer und sein 30-jähriger Beifahrer wurden beide schwer verletzt geborgen und ins Krankenhaus verbracht. Im Krankenhaus wurde dem 27-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die Landesstraße bis um 16.20 Uhr komplett gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Das Auto im Wert von etwa 12.000 Euro wurde durch die starke Wucht es Aufpralles komplett zerstört. An den Bäumen entstand ein Schaden in Höhe von etwa. 2000 Euro.