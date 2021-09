Unfall bei Erdmannhausen Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab

Erdmannhausen - Eine 62-jährige Opel-Lenkerin kam möglicherweise aufgrund von Übermüdung am Donnerstag gegen 13.50 Uhr von der Landesstraße 1124, im Bereich Erdmannhausen, ab. Sie war von Marbach in Fahrtrichtung Erdmannhausen unterwegs und kam kurz vor einer scharfen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Anschließend fuhr sie eine dort beginnende Leitplanke hinauf. Der Opel rutschte dann weiter nach links in die Büsche.