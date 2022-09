Unfall Bangladesch: Mindestens 41 Tote nach Schiffsunglück

Dhaka - Die Zahl der Toten bei einem Schiffsunglück in Bangladesch ist auf mindestens 41 gestiegen. Zudem würden noch mehrere weitere Menschen vermisst, sagte ein örtlicher Behördenmitarbeiter der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Die Rettungsarbeiten nach dem Unglück am Sonntagnachmittag dauerten noch an.