Unfall auf der Landesstraße 1100 bei Murr Frontaler Aufprall mit zwei Verletzten

Eine 61-Jährige hat am Samstag gegen 10.55 Uhr in ihrem Mercedes SLK auf der Landstraße 1100 bei Murr einen Unfall verursacht. Dabei wurden sie und der 60-jährige Fahrer eines entgegenkommenden Volvo leicht verletzt. Die 61-Jährige war aus Richtung Murr gekommen. Sie bog an der Einmündung zur Landesstraße 1126/Murrer Straße nach links in Richtung Steinheim ab. Dabei übersah sie den Volvo. Es kam zum Frontalzusammenstoß im Einmündungsbereich.