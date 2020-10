Mundelsheim - Ein geplatzter Reifen hat am Freitag einen Unfall auf der L 1115 ausgelöst, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Das Ganze ereignete sich gegen 17 Uhr, als eine 25-Jährige mit ihrem Dacia von der Autobahnanschlussstelle Mundelsheim kommend in Fahrtrichtung Großbottwar unterwegs war. An ihrem Wagen platze der Reifen und sie musste stark abbremsen. Ein direkt hinter ihr fahrenden 30-Jähriger trat daraufhin an seinem Skoda das Bremspedal voll durch und wich in Richtung Straßenmitte aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ein ihm folgender 25-Jähriger bemerkte das Manöver allerdings zu spät und die beiden Autos kollidierten. Der Mann im Skoda sowie seine 33-jährige Beifahrerin wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von insgesamt circa 7500 Euro.