Backnang - Ein Rettungswagen ist am Freitag auf der B 14 bei Backnang in einen Unfall verwickelt worden. Der Wagen war gegen 14.05 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn von Sulzbach kommend in Richtung Waldrems unterwegs, da er eine behandlungsbedürftige Person transportierte. Eine 39-Jährige in ihrem Auto erkannte die Situation nicht. Sie fuhr von der Genfer Straße von Germannsweiler kommend auf die B 14 ein. Dadurch kam es zum Unfall. Der ebenfalls im Fahrgastraum mitfahrende Notarzt und ein Sanitäter wurden nicht verletzt. Es entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro.