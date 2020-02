Unfall auf der Autobahn Vier Verletzte und langer Stau

Vier Verletzte und ein Schaden von circa 25 000 Euro: So lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Freitag gegen 17.15 Uhr auf der A 81 in Richtung Heilbronn zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Nord und Pleidelsheim ereignet hat. Eine 21-Jährige war hier mit ihrem Hyundai auf der linken Spur unterwegs. Wegen des hohen Verkehrsaufkommens bildete sich ein Stau vor ihr, woraufhin die Frau auf den mittleren Fahrstreifen wechselte und stark abbremste. Auf dieser Spur war aber auch schon ein 57-Jähriger mit seinem Daimler unterwegs, der zu spät bemerkte, dass der Hyundai vor ihm sein Tempo stark gedrosselt hatte. Es kam deshalb zum Zusammenstoß der beiden Wagen. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Hyundai zusätzlich auf eine vorausfahrende 31-Jährige in einem Seat geschoben. Bei dem Unglück wurden letztlich die 21-Jährige im Hyundai, der Mann am Steuer des Daimlers sowie seine 51 und 28 Jahre alten Mitfahrerinnen leicht verletzt. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme wurden die mittlere und rechte Spur kurzzeitig gesperrt. Dies führte zu mehreren Kilometern Rückstau.