Unfall auf der Autobahn Laster verkeilt sich in Leitplanke

Ein Schaden von rund 25 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Freitag gegen 11.35 Uhr auf der Autobahn ereignet hat. Ein 52-Jähriger war mit seinem Lastwagen in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs und wollte die Autobahn dann an der Anschlussstelle Mundelsheim verlassen. Im Abfahrtsbereich geriet er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und kam nach rechts von der Straße ab. Dort überrollte er die Leitplanken und blieb letztendlich mit der rechten Seite seines Brummis in den Leitplanken stecken. Der verkeilte Lkw, der nicht mehr fahrbereit war, musste anschließend mithilfe eines Masterlifts geborgen werden. Um den Laster allerdings abschleppen zu können, mussten Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Ludwigsburg die Leitplanken demontieren. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war der Auffahrtsbereich der Anschlussstelle Mundelsheim in Richtung Heilbronn bis etwa 13.20 Uhr und die Autobahnabfahrt bis etwa 13.45 Uhr gesperrt.