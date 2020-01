Unfall auf der Autobahn 81 bei Mundelsheim 22-Jährige kollidiert mit Lastwagen

Mundelsheim - Eine 22-Jährige hat am Dienstag um 19.37 Uhr mit ihrem Mercedes einen Unfall auf der Autobahn 81 verursacht. Sie fuhr an der Anschlussstelle Mundelsheim auf die A 81 in Fahrtrichtung Stuttgart auf. Beim Einfahren auf die Durchgangsfahrbahn kollidierte ihr Mercedes mit dem Lastwagen eines 55-Jährigen, der auf der rechten Fahrbahn unterwegs war.