Unfall auf der A81 führt zu weiterem Zusammenstoß Auto der Ersthelferin wird übersehen

Ein Unfall mit drei Fahrzeugen am Donnerstagmorgen auf der A81 hatte noch einen weiteren Unfall zu Folge. Zunächst war ein 21-Jähriger gegen 4.45 Uhr mit seinem VW Golf aus Würzburg kommend in Richtung Stuttgart auf der mittleren Spur unterwegs. Auf dem linken Streifen fuhr ein 49-Jähriger in einem Opel Astra und auf der rechten Spur ein 54-Jähriger in einem Sattelzug. Der Golf-Fahrer wollte auf Höhe von Steinheim zum Überholen auf den linken Fahrstreifen wechseln und achtete hierbei vermutlich nicht auf den Opel Astra, der gerade im Begriff war ihn selbst zu überholen. In der Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge und prallten in die Schutzplanke.