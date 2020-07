Unfall auf der A81 BMW prallt gegen Leitplanke

An seinem Fahrzeug entstand laut Polizeischätzung ein Totalschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Der 30-Jährige wurde leicht verletzt und zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Eine nachfolgende Autofahrerin überfuhr schließlich Fahrzeugteile des BMW. An ihrem Renault entstand dadurch etwa 1000 Euro Schaden. An der Unfallstelle waren Mitarbeiter der Autobahnmeisterei, elf Einsatzkräfte der Feuerwehr Pleidelsheim sowie eine Fahrzeugbesatzung des Rettungsdienstes und ein Notarzt eingesetzt.