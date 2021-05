Unfall auf der A81 BMW kracht in beide Leitplanken

Pleidelsheim - Vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ist eine 27-Jährige am Donnerstagabend gegen 19.50 Uhr mit ihrem BMW auf der A81 erst in die linke, dann in die rechte Leitplanke gerauscht. Die Fahrerin war nach Angaben des Polizeipräsidiums Ludwigsburg auf der mittleren Fahrspur in Richtung Heilbronn unterwegs, ehe es zwischen der Anschlussstelle Pleidelsheim und dem Kälbling-Parkplatz zu dem Unfall kam.