Unfall auf der A81 Autofahrer fährt auf Kleinlaster auf

Folgen des Coronavirus

DFL will Entscheidung über Einstellung des Spielbetriebs fällen

Die Deutsche Fußball Liga will noch am Freitag eine Entscheidung fällen, wie es mit dem Spielbetrieb weiter gehen soll. Derweil werden bereits Szenarien in Spiel gebracht, die sich auf die kommende Saison beziehen.