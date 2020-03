Unfall auf der A81 Ausweichmanöver endet in der Leitplanke

Zu hohes Tempo hatte am Montagnachmittag auf der A81 einen Unfall zwischen Stuttgart-Feuerbach und Stuttgart-Zuffenhausen zur Folge. Ein 70-Jähriger war mit seinem BMW gegen 15.45 Uhr in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs, als sich der Verkehr vor ihm staute. Der Mann konnte sein Fahrzeug wohl vor dem Stauende nicht mehr abbremsen und sah sich so gezwungen auf die linke Fahrspur auszuweichen. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen BMW und prallte gegen die Schutzplanke. Von dort schleuderte das Fahrzeug zurück auf die mittlere Fahrspur und kollidierte mit dem Lieferwagen eines 34-Jährigen.