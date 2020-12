Unfall auf der A8 bei Leonberg Krankenwagen mit Spenderorgan an Bord involviert

Gegen 18.15 Uhr war der Krankenwagen von Karlsruhe kommend in Richtung Tübingen unterwegs gewesen, als ein vorausfahrender 58-jähriger Mercedes-Fahrer diesen vorbeilassen wollte und deshalb die Fahrspur wechselte. Auf dem rechten Streifen mussten zu diesem Zeitpunkt allerdings einige Fahrzeuge stark abbremsten, was auch den Mercedes-Lenker dazu zwang, in die Eisen zu steigen. In der Folge prallte der 62-jährige Krankentransport-Lenker gegen das Heck des Mercedes. Der wurde durch den Aufprall wiederum auf den BMW eines 55-Jährigen geschoben. Im weiteren Verlauf drehte sich der Mercedes und kollidierte ein zweites Mal mit dem BMW. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.