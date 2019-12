Unfall auf der A 81 bei Freiberg Vollsperrung nach Zusammenstoß auf der Autobahn

Marbach/Freiberg - Rund 17 000 Euro Schaden und eine einstündige Vollsperrung der Bundesautobahn 81 auf der Gemarkung Freiberg am Neckar sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montag, kurz vor 16.30 Uhr. Das teilt die Polizei mit. Ein 65-jähriger Lenker eines Ford Fiesta war auf dem linken von drei Fahrstreifen der Autobahn von Stuttgart kommend in Richtung Heilbronn unterwegs. Nach eigenen Angaben kam er aufgrund eines Sekundenschlafs nach rechts über alle drei Fahrstreifen ab und kollidierte mit einem Sattelzug eines 58-Jährigen. Nach der Kollision wurde der Ford Fiesta nach links abgewiesen, schleuderte und kam letztendlich nach etwa 50 Metern auf dem linken Fahrstreifen quer zur Fahrbahn zum Stehen, so die Polizei.