Unfall auf B 10 Frontalzusammenstoß verursacht hohen Schaden

in 27-Jähriger verursachte am Dienstag gegen 9.55 Uhr einen Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 10 auf dem Glemstalviadukt bei Schwieberdingen. Vermutlich aus Unachtsamkeit kam der 27-Jährige mit seinem Mercedes nach links von der Fahrspur ab, als er in Richtung Vaihingen an der Enz unterwegs war. Dadurch geriet er in den Gegenverkehr. Dem ihm entgegenkommenden 48-Jährigen war es mit seinem VW nicht mehr möglich auszuweichen, so dass beide Fahrzeuge linksseitig zusammenstießen. Nach der Kollision kam der Mercedes von der Fahrbahn ab und prallte auf eine dortige Steinmauer. Durch die Wucht des Unfalls wurde das linke Vorderrad des Mercedes abgerissen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 35 000 Euro, allerdings wurde niemand verletzt.