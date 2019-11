Unfall auf A81 bei Ludwigsburg Lastwagen fährt in Leitplanke

Ludwigsburg - Auf der A81 ist am Dienstagmorgen zwischen Ludwigsburg-Nord und Ludwigsburg-Süd ein Lastwagen in die Mittelleitplanke gefahren. An dem Unfall waren keine weiteren Personen beteiligt, wie die Polizei auf Nachfrage der Marbacher Zeitung mitteilt. Verletzt wurde niemand. Womöglich war ein medizinisches Problem die Ursache für den Unfall. Die linke Fahrspur wurde kurzzeitig gesperrt. Die Autobahnmeisterei reinigte die Straße. Zudem waren die Feuerwehr und die Polizei im Einsatz.