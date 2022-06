Unfall an der L 1115 VW rollt 50 Meter die Böschung hinunter

Der Lastwagenfahrer kann den Zusammenstoß nicht mehr verhindern

Ein 33-Jähriger war mit seinem VW in Richtung Backnang unterwegs. Dabi geriet er allerdings langsam nach links auf die Gegenfahrbahn. Ein 55 -jähriger Lastwagenfahrer bemerkte die Situation. Er bremste zwar ab, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der VW wurde in der Folge in den Grünstreifen abgewiesen, rollte etwa 50 Meter eine Böschung hinunter und kam dort zum Stehen.