Unfall an der Kreuzung zur L1100 Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr

Im Kreuzungsbereich der L1100 und der Murrer Straße hat sich am Montagmittag ein Unfall mit hohem Schaden ereignet. Ein 59-jähriger Taxifahrer fuhr mit seinem Mercedes gegen 12.20 Uhr eine 63-jährige Kundin die L1100 in Richtung Großbottwar entlang. An besagter Einmündung wollte er dann nach links in die L1126 abbiegen. Beim Abbiegen kam es allerdings zum Zusammenstoß mit dem Hyundai einer 63-Jährigen, die dem Taxi entgegenkam.