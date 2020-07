Unfall an der Kreuzung zum FSG Motorrad fährt Mercedes auf

Wer am Dienstagabend von Poppenweiler in Richtung Marbach unterwegs gewesen ist, stieß im Kreisverkehr an der Feuerwehr erst einmal auf Polizisten. Diese leiteten den Verkehr durch ein nahes Wohngebiet um, nachdem sich gegen 17.30 Uhr an der Kreuzung zum Friedrich-Schiller-Gymnasium ein Unfall ereignet hatte. Nach bisherigem Ermittlungsstand war ein 46-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Poppenweilerstraße stadtauswärts unterwegs. Hinter ihm fuhren zu diesem Zeitpunkt ein 26-Jähriger und eine 22-Jährige auf einem Motorrad.