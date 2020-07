Unfall an der Forsthofkreuzung Vorfahrt missachtet: Kia fährt auf Ford

Es hat mal wieder gekracht an der Forsthofkreuzung. Der Unfall ereignete sich am Samstag, kurz nach 8 Uhr. Ein 47 Jahre alte Lenker eines Kia wollte von der Kreisstraße 1608 aus Kleinbottwar kommend nach rechts in die Landesstraße L 1115 einbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines 57 Jahre alten Ford-Lenkers der aus Richtung Großbottwar heranfuhr.