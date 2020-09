Unfall an der Bugmühle Gegen zwei Telefonmasten geprallt

Der 23-jähriger VW-Fahrer fuhr gegen 23.15 Uhr auf der L 1124 von Marbach kommend in Richtung Schweißbrücke, dabei überholte er zunächst zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge. Beim Wiedereinscheren kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte anschließend gegen zwei Telefonmasten. Dadurch überschlug sich der VW und kam auf dem Dach auf der Fahrbahn zum Liegen. Der 23-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und wurde zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro.