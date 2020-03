Unfall an der Bergkelterkreuzung Auto überschlagt sich am Hang

Ein Unfall auf der Landesstraße zwischen Murr und Marbach hat am Dienstagvormittag eine schwer und eine leicht verletzte Person zur Folge gehabt. Eine 18-Jährige war gemeinsam mit ihrer 17-jährigen Beifahrerin gegen 10.20 Uhr in einem VW auf der L1100 in Richtung der Schillerstadt unterwegs. Da die Fahrerin wohl zu schnell unterwegs gewesen ist, kam sie zunächst nach rechts von der Straße ab. In Folge dessen schanzte sie den stark ansteigenden Grünstreifen hinauf und prallte schließlich gegen einen Baum.