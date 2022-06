Unfall am Stuttgarter Flughafen Zwei Mercedes kollidieren – einer kippt um

An der Flughafenstraße nahe des Flughafens Stuttgart in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) ist es am Mittwochvormittag kurz vor 10 Uhr zu einem Unfall gekommen. Darin waren offenbar zwei Autos der Marke Mercedes verwickelt – beim Zusammenstoß an einer Kreuzung kippte einer um. „Wir gehen davon aus, dass eine rote Ampel missachtet wurde“, sagt ein Polizeisprecher.