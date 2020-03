Unfall am König-Wilhelm-Platz Wer hatte Grün?

Welcher Autofahrer hatte Grün? Diese Frage steht im Zentrum eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen am König-Wilhelm-Platz in Marbach ereignet hat. Ein 52-Jährigere wartete gegen 7.15 Uhr mit seinem VW Golf in der Grabenstraße an der Ampel. Er gab an, schließlich bei Grünlicht nach Links in Richtung Bahnhof losgefahren zu sein. Ein 21-Jähriger war zur selben Zeit mit seinem silbernen BMW auf der Poppenweilerstraße unterwegs. Er will ebenfalls bei Grünlicht in die Kreuzung in Richtung Bahnhof eingefahren sein.