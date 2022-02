Unglück in Oberbayern S-Bahn-Zusammenstoß bei München: Ein Toter, viele Verletzte

Der Bahnhof liegt an der Strecke der S7 nach Wolfratshausen. Die Deutsche Bahn (DB) hatte als Betreiber der S-Bahn zunächst per Twitter mitgeteilt, dass in dem Bereich zwischen Ebenhausen-Schäftlarn und Baierbrunn "Gegenstände auf der Strecke" seien. Die Strecke wurde gesperrt und ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.