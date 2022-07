Unfälle Tödlicher Arbeitsunfall in Eisengießerei - Zwei Männer tot

Torgelow - Bei einem Arbeitsunfall in einer Eisengießerei in Torgelow (Mecklenburg-Vorpommern) sind zwei Männer getötet worden, ein weiterer Arbeiter hat schwere Verletzungen erlitten. Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend in einer Gießereihalle, in der tonnenschwere Formen für die großen Gussteile hergestellt werden, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Die Kriminalpolizei habe die Halle vorerst als Tatort beschlagnahmt, somit ruhe die Produktion dort.