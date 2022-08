Unfälle Teenager in Indonesien von Krokodil getötet

Der 15-Jährige habe zusammen mit Freunden in einem See geangelt, als das Krokodil ihn erfasst und ins Wasser gezogen habe, sagte der Chef der örtlichen Rettungsdienste am Freitag. Der Angriff ereignete sich demnach bereits am Dienstag. Suchtrupps entdeckten jedoch erst am Donnerstag Überreste des Jungen.