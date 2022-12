Unfälle Nach Kollision - Neue Gleise zwischen Hannover und Berlin

Leiferde - Nach den Bergungsarbeiten an der Bahnunfallstelle bei Leiferde in Niedersachsen soll die wichtige Zugstrecke nun schnell erneuert werden. "Im Moment sind wir dabei, das Gleis wieder aufzubauen", sagte Michael Körber, Betriebsleiter bei DB Netz AG, am Freitag. Über das Wochenende soll unter anderem damit begonnen werden, die zerstörten Oberleitungsmasten wieder aufzustellen, berichtete Körber bei einem Vorort-Termin.