Unfälle Großbrand in Südafrikas Parlament unter Kontrolle

Es könnte Brandstiftung gewesen sein

Ausgeschlossen werden kann bisher aber auch Brandstiftung nicht, nachdem ein 49-jähriger Mann in dem Gebäude festgenommen worden war. Die zuständige Ministerin Patricia de Lille kündigte an, dass sich der Mann an diesem Dienstag wegen Einbruchs, Diebstahls und Brandstiftung vor Gericht verantworten soll. Er war von Kameras beobachtet worden, wie er durch das leere Gebäude schlich. "Wie das in so einem Komplex passieren kann, macht einfach nur sprachlos", sagte Smith, der von einer massiven Sicherheitslücke sprach.