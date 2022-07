Unfälle Ein Toter nach Einsturz von Parkdeck in Kanada

Bereits am Donnerstag waren acht Menschen lebend aus den Trümmern gerettet und zwei von ihnen ins Krankenhaus gebracht worden. Von den rund 90 Menschen, die zum Unglückszeitpunkt am Donnerstag dort arbeiteten, konnten die meisten das Bürogebäude ohne fremde Hilfe verlassen, wie die Zeitung "The Globe and Mail" unter Berufung auf die Rettungskräfte in ihrer Onlineausgabe berichtete.