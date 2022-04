Unfälle Auto stürzt in Aufzugsschacht - Fahrer schwer verletzt

VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund

So läuft es für Gregor Kobel und andere Ex-VfB-Torhüter

Er spülte dem VfB 15 Millionen Euro an Ablöse in die Kasse. Am Freitag spielt Torwart Gregor Kobel erstmals im BVB-Dress in Stuttgart. Wie sehr schmerzt den VfB der Abgang des Schweizers?