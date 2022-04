Unfälle Auto stürzt aus Parkhaus in die Tiefe: Zwei junge Männer tot

Der Wagen sei 15 bis 18 Meter in die Tiefe gefallen und auf dem Gehweg auf der Fahrerseite zum Liegen gekommen, teilte die Feuerwehr am späten Sonntagabend mit. Die Rettungskräfte hätten in dem "total deformierten Fahrzeug" zwei nicht ansprechbare junge Männer gefunden. Sie waren 16 und 19 Jahre alt.