Unbekannter hat es auf Gaststätten abgesehen Erneuter Einbruch in der Niklastorstraße

Nachdem bereits zu Beginn des Monats in eine Gaststätte in der Niklastorstraße eingebrochen worden ist, ist am Montagmorgen gegen 10.30 Uhr ein weiterer Einbruch in ein Lokal entdeckt worden. Hier hatte sich ein Unbekannter über eine Hintertür, die von der Mittlere Holdergasse zu erreichen ist, gewaltsam Zutritt verschafft.