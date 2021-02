Unbekannte wüten in Pflugfelden Bäumchen in Grünanlage umgetreten

Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag in der Grünanlage "Grünzug" in Pflugfelden gewütet. Zwischen Freitagabend, 17 Uhr, und Samstagmorgen, 8 Uhr, wurden unter anderem Holzrahmen aus dem Boden gerissen, die zur Stabilisierung von jungen Bäumen dienten. Außerdem wurde wohl solange gegen ein Bäumchen getreten, bis dieses ganz abbrach. Der angerichtete Schaden beläuft sich laut Schätzung der Polizei auf rund 500 Euro.