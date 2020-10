Unbekannte randalieren in Steinheim Ausrangierte Linienbusse verwüstet

Unbekannte Täter haben vergangene Woche in Steinheim in zwei ausrangierten Linienbussen gewütet. Die Fahrzeuge stehen auf einem ehemaligen Betriebsgelände in der Boschstraße, Ecke Steinbeisstraße, in Steinheim. In der Zeit von Donnerstag bis Dienstag müssen sich die Täter auf noch unbekannte Art Zugang in die Busse verschafft haben. Dort versprühten sie einen Pulverlöscher, rissen die Nothämmer aus den Halterungen, zerschlugen Scheiben und Spiegel und versuchten schließlich auch die Deckenverkleidung herunter zu reißen. Zumindest in einem der Wagen wurde auch gezündelt.