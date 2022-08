Unabhängigkeitstag Selenskyj bekräftigt Kampfeswillen der Ukraine

"Für uns ist die Ukraine die ganze Ukraine", sagte Selenskyj in einer am Mittwoch verbreiteten Videobotschaft. Dazu gehörten auch der Donbass, die von Russland annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim und alle Regionen, die unter russischer Besatzung seien. "Wir werden kämpfen bis zum Schluss", sagte Selenskyj in dem emotionalem Clip mit Kriegsszenen.