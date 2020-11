Einsatz gegen Waffenschmuggel Türkei erzwingt Abbruch von Bundeswehr-Inspektion vor Libyen

Die Regierung in Ankara prangerte hingegen eine "heuchlerische und gesetzeswidrige Behandlung" von türkischen Frachtschiffen an, die nach Libyen unterwegs seien. Der blockierte Einsatz deutscher Soldaten sei "ohne Befugnis und mit Gewaltanwendung" durchgeführt worden und keinesfalls zu akzeptieren, hieß es am Montag aus dem Außenministerium in Ankara.