UN-Vollversammlung Taliban wollen an Generaldebatte der Vereinten Nationen teilnehmen

New York - Die radikalislamischen Taliban haben eine Teilnahme an der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York verlangt. Wie ein UN-Sprecher am Dienstag mitteilte, ging ein entsprechendes Schreiben von Taliban-Außenminister Amir Khan Muttaki am Vortag bei den Vereinten Nationen ein. Die Islamisten hatten im August inmitten des US-Truppenabzugs aus Afghanistan die Macht in dem Land wieder an sich gerissen.