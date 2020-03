Umzug von Marbach nach Murr DRK kann Bottwartal besser versorgen

Vom Wirbel im benachbarten Wohngebiet unbeeindruckt hatte der Technische Ausschuss des Murrer Gemeinderats das vor einem Jahr baurechtlich gutgeheißen, aber auf Lärmschutz gepocht. Die Räte änderten in der Sitzung am Dienstag nachträglich den Bebauungsplan in dem eingeschränkten Gewerbegebiet. Auf dem Grundstück der DRK-Wache sind nun auch „Anlagen für soziale und gesundheitliche Zwecke“ erlaubt. Es habe keine Beschwerden über die Wache gegeben, berichtet der Bürgermeister Torsten Bartzsch. „Ganz im Gegenteil: Ein Großteil hat erkannt, dass es Vorteile für Murr hat, wenn dort Rettungswagen in der Nähe stationiert sind.“