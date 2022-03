Umwelt und Geldbeutel schonen 5 Tipps zum Energiesparen

Warmwasser

In fast allen Haushalten wird Wasser mithilfe von Gas erhitzt. Deshalb ist der Warmwasserverbrauch für den Gasverbrauch fast genauso entscheidend wie das Heizverhalten. Auch hier kann mit einfachen Maßnahmen viel erreicht werden. So kann der Gasverbrauch, dem Umweltbundesamt zufolge, durch einen Sparduschkopf um bis zu 30 % gesenkt werden. Auch in der Waschmaschine sind für die meisten Waschgänge 30 °C völlig ausreichend.

Strom

Zwar ist die Energiewende in Deutschland längst eingeleitet, dennoch wird nach wie vor etwa 30 % unseres Strombedarfs durch Kohlekraft gedeckt. Gut die Hälfte der hierfür importierten Braun- und Steinkohle kommt aus Russland. Außerdem ziehen die steigenden Gaspreise den Strompreis mit nach oben, sodass für eine Kilowattstunde Strom derzeit durchschnittlich 37 Cent fällig werden.

Andere Produkte

Gerade Erdöl steckt in viel mehr Produkten als die meisten Menschen glauben. Plastik etwa wird aus Ethylen hergestellt, einem Erdölprodukt. Auch Lacke, Nylon und Gummis werden in komplexen chemischen Verfahren aus Rohöl gewonnen. Wer auf Plastik verzichtet, tut ohnehin Gutes. Die Umweltschäden an Land und im Ozean, die durch den viel zu hohen Plastikkonsum entstehen sind schließlich hinlänglich bekannt.

Bringt das etwas?

Durch rohstoffschonendes Verhalten wird aber wohl keiner den Ukrainekrieg beenden. Aber dennoch ist es möglich, durch kleine Änderungen im eigenen Leben, einen Beitrag zu Leisten und der Ohnmacht entgegenzuwirken. Viele der hier präsentierten Tipps schonen außerdem Umwelt und Geldbeutel, empfehlen sich also unabhängig von der derzeitigen geopolitischen Lage.