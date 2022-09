Umwelt Nie mehr "Köttelbecke": Die Emscher darf wieder Fluss sein

Eins der größten Infrastrukturprojekte Europas

Erst als nur noch wenige Bergwerke übrig waren, begann 1992 der Umbau des Emschersystems mitsamt seinen 35 Nebenflüssen und -bächen. Der Umbau gilt als eines der größten Infrastrukturprojekte Europas. Gebaut wurden unter anderem vier Großkläranlagen, 430 Kilometer Abwasserkanäle und drei große Pumpwerke. Mehr als 150 Kilometer an Flusslandschaften wurden renaturiert, rund 130 Kilometer an neuen Radwegen geschaffen.

Herzstück des Umbaus ist ein 51 Kilometer langer Abwassertunnel, der "Abwasserkanal Emscher" (AKE). Bis zu 40 Meter tief wurde er in den vergangenen Jahren entlang der Emscher verlegt. Damit das Abwasser über die gesamte Strecke mit ausreichend Gefälle fließen kann, muss die Brühe in drei riesigen Pumpwerken hochgepumpt werden. Das Pumpwerk Oberhausen ist Deutschlands größtes Schmutzwasserpumpwerk. Es kann pro Sekunde 16.500 Liter befördern.

Projekt soll 2027 abgeschlossen sein

Die Renaturierungsarbeiten an dem geschundenen Fluss dauern weiter an. Auf rund 55 Kilometern ist die Emscher noch begradigt. Erst 2027 soll eine naturnahe Umgestaltung des Gewässers und seiner Nebenflüsse abgeschlossen sein. Wo es möglich ist, sollen die Böschungen abgeflacht werden. An einigen Stellen darf sich die Emscher dann sogar wieder in Kurven durch die Landschaft schlängeln.

Nordrhein-Westfalens Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) betonte, dass durch den Umbau neue "Stadt- und Freiraumqualitäten am Wasser" sichtbar würden und viele Naturräume entstünden. Der Vorstandschef der Emschergenossenschaft, Uli Paetzel, sagte: "Der Umbau hat sich gelohnt, die Natur kehrt in und an das Gewässer zurück." Bereits jetzt könnten über 1000 verschiedene Arten erfasst werden. "Insekten, Schnecken, Muscheln, Krebse und auch vom Aussterben stark bedrohte Tiere wie Kiebitz oder Blauflügel-Prachtlibellen."

Der nächste Schritt in Sachen Renaturierung steht auch schon an: Noch in diesem Jahr soll die Emscher an ihrer neuen Mündung in den Rhein eine Auenlandschaft erhalten. Vorbereitet wurde sie bereits seit mehreren Jahren.