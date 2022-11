Umwelt Londoner Bürgermeister will dreckige Autos verbannen

London - Für Besitzer von Autos mit schlechten Abgaswerten soll das Fahren in ganz London im kommenden Spätsommer teuer werden. Bürgermeister Sadiq Khan will Ende August die bereits in den Innenstadtbezirken geltende Niedrigemissionszone auf alle Teile der britischen Hauptstadt ausweiten und damit dreckige Fahrzeuge so weit wie möglich verbannen, wie der Labour-Politiker am Freitag ankündigte. Hunderttausende Autofahrer sind betroffen.